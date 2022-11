Neonato in pericolo di vita trasportato d’urgenza dalla Calabria a Napoli

13 Novembre 2022 15:02

Calabria: è atterrato da alcuni minuti sull’aeroporto di Napoli-Capodichino un velivolo militare da trasporto Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo un bambino di appena 10 giorni in imminente pericolo di vita

Il volo salva-vita è stato disposto, su richiesta della Prefettura di Catanzaro, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha tra i vari compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale. Il velivolo militare è decollato dall’aeroporto militare di Ciampino, sede del 31° Stormo, verso l’aeroporto di Lamezia Terme, dove ha imbarcato il piccolo paziente, la mamma e l’equipe medica che ha garantito un monitoraggio continuo durante il trasporto aereo.

Il Falcon 900 si è poi diretto verso l’aeroporto partenopeo. Qui un’ambulanza ha completato il trasporto sanitario fino a raggiungere l’Ospedale “Vincenzo Monaldi” – AOS dei Colli di Napoli. I trasporti a favore di cittadini in imminente pericolo di vita vengono svolti con equipaggi, velivoli da trasporto ed elicotteri dell’Aeronautica Militare e consistono in un intenso lavoro di squadra che richiede professionalità, addestramento e dedizione. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, dal 14° Stormo di Pratica di Mare, dal 15° Stormo di Cervia e dalla 46ª Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea in caso di emergenza.