Caos navigator, rinnovo a rischio per 1.500 persone

1 Novembre 2022 22:54

Proroga dei navigator, il ministero del Lavoro dice no: “rinnovo impossibile”

Il governo di Centro/Destra ha un nuovo nodo da sciogliere alquanto complicato: ossia il rinnovo o meno di 1.500 navigator incaricati di assistere i beneficiari del Reddito di Cittadinanza nella ricerca di un lavoro. Il loro incarico, infatti, è scaduto il 31 ottobre e si pone adesso il problema di come continuare a utilizzare queste figure lavorative.

Il ministero del Lavoro guidato da Marina Calderone spiega in una nota che “la proroga dei navigator non è tecnicamente possibile. Servirebbe una norma ad hoc che al momento non sarebbe in cantiere né allo studio del dicastero. Piuttosto si sarebbe avviata «una mera attività ricognitiva tra le Regioni”, rimarca la nota.