A Pozzallo il Natale è… fascista: il sindaco vieta la scritta ‘Xmas’, il motivo è assurdo

Ci mancava solo questa. In quella parte d’Italia che, dopo l’elezione del nuovo governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni vede germogliare le radici di un nuovo regime totalitario, anche il Natale viene accusato di fascismo. Sembra incredibile ma è vero. La storia arrivata dalla Sicilia, precisamente da Pozzallo, nel Ragusano. Il Sindaco Roberto Ammatuna è stato costretto a modificare una luminaria perchè ‘fraintendibile’.

La scritta in questione è ‘Xmas’, l’abbreviazione di ‘Christmas’, utilizzata in tutto il mondo anglofono e non solo per indicare la parola Natale, ma che qualcuno è riuscito ad associare alla ‘Decima Mas‘, armata nazista macchiatasi di indicibili crudeltà durante la guerra. “Come Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti, circolo Vanni Rosa di Pozzallo abbiamo chiesto alle autorità competenti l’immediata rimozione della scritta che richiama più che il Natale da festeggiare, la truculenta e criminale storia della colonna infame fascista che si è macchiata di delitti e uccisioni di partigiani, democratici, antifascisti che lottavano per dare pace e libertà, democrazia e dignità all’Italia soffocata dal ventennio fascista“, ha scritto Nicola Colombo, già dirigente della Cgil.

Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, è stato costretto ad intervenire togliendo la ‘X’ dalle luminarie. “In occasione delle feste di Natale nella piazza principale di Pozzallo è stata installata, così come avviene in tutta Italia, una scritta. Invece di scrivere Christmas abbiamo scritto Xmas, così come accade in tutto il mondo, che significa Buon Natale. Qualcuno ha voluto strumentalizzare questa scritta travisandola volutamente per ‘decima mas’ che è tutt’altra cosa – ha spiegato il Sindaco all’AdnKronos – Pozzallo, democratica ed antifascista, non poteva subire la benché minima possibilità di essere associata al fascismo o di avere una scritta fascista. Ecco perché la ‘x’ è stata rimossa per garantire alla città di vivere un Natale più sereno“.