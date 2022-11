Natale a Messina: isola pedonale sul viale San Martino, ok del consiglio comunale

18 Novembre 2022 16:00

Ha l’ok del consiglio comunale di Messina, l’isola pedonale sul viale San Martino per tutto il perriodo delle feste natalizie. La delibera, infatti, è stata approvata all’unanimità in Consiglio comunale con i voti di maggioranza ed opposizione. Con questo via libera l’Isola pedonale sarà attiva nel giorno dell’Immacolata sino all’8 gennaio prossimo e partirà da via Santa Cecilia per arrivare sino a Piazza Duomo passando dal viale San Martino e dalla via 1° Settembre.

L’intera assise comunale punta, quindi, ad un Natale a misura di pedone, dove si cercherà di valorizzare l’intera area anche con eventi dedicati al Natale. Il sindaco Basile ed il vicesindaco Mondello hanno espresso enorme soddisfazione.