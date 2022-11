Nasce la Rete di “Scuole Go Green” supportata da Legambiente Calabria

24 Novembre 2022 11:51

Firmato il protocollo d’intesa tra la Rete di “Scuole Go Green”, coordinata dalla docente Stefania Rotella, e Legambiente Calabria, guidata dalla presidente Anna Parretta. L’assemblea regionale dell’Associazione ambientalista, che si è tenuta domenica scorsa a Lamezia Terme, è stata l’occasione per presentare ai circoli calabresi la Rete ed i connessi percorsi di educazione civica, legati all’agenda 2030, da sviluppare nell’ambito della sostenibilità ambientale.

L’IC “G.Guzzo” di Tiriolo è scuola capofila della Rete che, attualmente, conta nove istituti comprensivi della provincia di Catanzaro tra cui l’IC Cropani-Simeri Crichi , IC Don Milani- Sala, IC Don Milani Lamezia Terme, IC Perri Pitagora, IC Sellia Marina, IC Taverna, IC Patari/Rodari e IC Borrello/ Fiorentino.

I temi che saranno affrontati si tradurranno in materiali, modelli, procedure, unità didattiche che consentiranno a tutti i partner della Rete di poter avviare una riflessione attraverso lo scambio di esperienze e, quindi, la possibilità di garantire agli alunni, appartenenti a realtà territoriali diverse, di poter riflettere insieme sulle esperienze comuni attivate, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie.

La professoressa Maria Rosaria Maiorano, Dirigente Scolastica della scuola capofila, evidenzia come “il vero valore aggiunto della rete sia la possibilità di lavorare in sinergia su obiettivi comuni che ruotano a 360 gradi sui traguardi fissati da Agenda 2030, affinché la nostra impronta ecologica abbia un impatto positivo sul territorio, sotto l’egida di un’organizzazione come Legambiente che è da anni esempio di cittadinanza attiva, non solo per le problematiche ambientali, ma per tutto ciò che riguarda la formazione del cittadino consapevole dei propri doveri e proprio per questo in grado di rivendicare i propri diritti”.

Per l’anno scolastico 2022/2023 le scuole della Rete hanno aderito al progetto “+Scienza”, presentato da Legambiente Scuola e Formazione ed è stato istituito il “concorso Aula Pulita”, una competizione aperta a tutti gli alunni per sviluppare il senso di attivismo civico e garantire loro di poter vivere il tempo-scuola in un ambiente di cui si sanno prendere cura con rispetto e amore.

“La Rete Go green – afferma la presidente di Legambiente Calabria Anna Parretta–costituisce un importante supporto per le scuole che vogliono essere soggetti promotori di una cultura della sostenibilità ambientale e sociale sviluppandola con azioni concrete. La vera transizione ecologica, basata sul rispetto per la natura e tutte le specie viventi, così essenziale per il nostro futuro, inizia dal mondo della Scuola”.