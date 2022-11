Visita speciale all’Università della Calabria: mucche fanno irruzione tra lo stupore degli studenti | VIDEO

7 Novembre 2022 12:29

Probabilmente la loro intenzione era quella di seguire qualche lezione speciale, qualche seminario specifico, ma non gli è rimasto altro che qualche momento di celebrità. Visita speciale, questa mattina, all’Università della Calabria, a Rende. Alcune mucche, infatti, hanno fatto irruzione all’interno dell’Ateneo, nel cosiddetto ponte carrabile frequentato quotidianamente dagli studenti. Come si può vedere dal video in basso, hanno letteralmente catalizzato l’attenzione, tra lo stupore dei ragazzi, che hanno filmato l’accaduto. Probabilmente, dopo essere scese dalle campagne vicine, sono finite per caso all’interno della sede rendese dell’Università della Calabria, sulle colline di Arcavacata, animando un normalissimo lunedì mattina.

A qualcuno sarà venuto sicuramente in mente quel movimentato pomeriggio di qualche anno fa a Reggio Calabria, quando un toro scappato da un allevamento creò scompiglio per le vie del centro, senza per fortuna arrecare alcun tipo di danno alle persone. In quel caso, però, tanta paura, a differenza di questa mattina. In basso il video.