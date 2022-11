Morte Sant’Ambrogio, Versace e Latella: “Reggio perde uno dei suoi figli migliori”

14 Novembre 2022 15:02

Il cordoglio espresso dal sindaco ff e dal delegato allo sport della Città Metropolitana di Reggio Calabria

“La Città Metropolitana si stringe al dolore dei familiari e degli amici di Cesare Sant’Ambrogio, uomo di sport che, troppo presto, ha lasciato la vita terrena”. E’ quanto affermano il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ed il consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella, ricordando la figura di “una persona per bene, apprezzata e stimata da chiunque l’abbia conosciuta”.

“Cesare Sant’Ambrogio – continuano Versace e Latella – lascia un vuoto profondo nel mondo della pallacanestro e non solo. In molti, in queste ore, ne celebrano le virtù, le doti umane e la sensibilità. Reggio e la Calabria intera, indubbiamente, hanno perso uno dei loro figli migliori, esempio di generosità, gentilezza ed altruismo. Mancherà a tutti. Un grande e caloroso abbraccio arrivi ai suoi familiari”.