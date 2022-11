Reggio Calabria: il cordoglio della Fondazione Italo Falcomatà per la scomparsa di Cesare Sant’Ambrogio

14 Novembre 2022 14:51

Reggio Calabria: la Fondazione Italo Falcomatà esprime sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa di Cesare Sant’Ambrogio

“La comunità reggina piange la scomparsa di un grande uomo, un pilastro dello sport cittadino, un valente professionista”. La Fondazione Italo Falcomatà esprime sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa di Cesare Sant’Ambrogio. “Punto di riferimento per generazioni di sportivi reggini – si legge in una nota della Fondazione – Cesare Sant’Ambrogio è entrato di diritto nella storia del basket reggino, contribuendo attraverso il suo lavoro a formare tanti giovani e giovanissimi nella nostra città, non solo dal punto di vista strettamente sportivo, ma anche sotto l’aspetto umano”.

“Il suo lavoro nei settori giovanili della Viola Basket – scrive ancora la Fondazione – ha lasciato il segno in centinaia di ragazzi. Il prestigioso Trofeo da lui organizzato in memoria del fratello Mario è diventato un punto di riferimento per il panorama cestistico nazionale ed internazionale. Alla famiglia Sant’Ambrogio e a quanti in questi anni hanno avuto la fortuna di conoscere Cesare giungano le condoglianze da parte della Fondazione Italo Falcomatà”.