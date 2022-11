E’ morta Rosetta di Casa Surace, la nonna più social del web

18 Novembre 2022 13:35

“Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao, nonna Rosetta”. E’ questo il messaggio pubblicato su facebook da Casa Surace.

Casa Surace è una factory e casa di produzione nata del 2015 da un gruppo di amici e coinquilini ma soprattutto una famiglia allargata da più di 4 milioni di fan sul web.

L’amatissima e ormai famosa nonna Rosetta si è spenta ad 89 anni. Era la vera nonna di uno dei componenti del gruppo e in questi anni era diventata uno dei personaggi più popolari dei social network grazie ai video della factory del Vallo di Diano.