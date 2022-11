E’ morta Federica Princi, la ragazza tragicamente ferita nell’incidente di un anno fa a Riace

24 Novembre 2022 13:08

“L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 comunica con sconforto ed immenso dolore la morte di Federica Princi, di 24 anni, avvenuta l’altro ieri, a seguito dell’incidente stradale avvenuto sulla Statale 106 nel comune di Riace (RC), nella notte tra il 12 ed il 13 novembre 2021. Non ce l’ha fatta Federica Princi, la 24enne di Monasterace che, a seguito dell’incidente, era stata ricoverata in stato di coma al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria ed aveva riportato un trauma cranico con ematoma cerebrale per cui era stata subito operata d’urgenza. La giovane successivamente è stata trasferita a Crotone, dove è deceduta l’altro ieri. Federica ci lascia dopo un anno in cui ha lottato per ritornare alla vita ma, purtroppo, non ce l’ha fatta… La nostra O.D.V, straziata dal dolore e dalla tristezza per l’ennesima tragedia stradale, esprime sentimenti di sincero cordoglio, di solidarietà e vicinanza ideale alla Famiglia Princi, ai parenti ed agli amici tutti, alla comunità amica di Monasterace per la dolorosa perdita della cara Federica“. E’ questo il post pubblicato su facebook dall’Associazione Basta Vittime sulla SS106.