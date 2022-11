Mondiali, la sconfitta del Qatar entra nella storia: protagonisti anche Orsato e il fuorigioco semiautomatico

20 Novembre 2022 19:05

Dopo la splendida cerimonia inaugurale, fatta di coreografia, musica e colori, è tempo di calcio giocato. Lo stadio Al-Bayt, con la sua curiosa forma che richiama una tenda beduina, ospita la gara inaugurale che non vede in campo la Francia, campione in carica, ma i padroni di casa del Qatar, impegnati contro l’Ecuador. Confermate le previsioni della vigilia con la vittoria dei sudamericani per 0-2.

La doppietta di Valencia scrive la storia dei Mondiali, purtroppo per il Qatar in negativo. È la prima volta che una squadra ospitante perde la partita inaugurale dei Mondiali. Una brutta prova quella dei qatarioti, apparsi qualche gradino sotto dal punto di vista tecnico e tattico rispetto a un ottimo Ecuador che, ricordiamolo, si è qualificato tenendo fuori le più quotate Cile e Colombia.

Il punteggio sarebbe potuto essere ben più ampio se la prima rete, arrivata dopo appena 3 minuti di gioco, non fosse stata annullata da una complessa (ma corretta) chiamata del Var. L’arbitro Orsato, grazie all’ausilio del Var e del fuorigioco semiautomatico, ha annullato il primo gol arrivato su colpo di testa dello stesso Valencia. Azione partita su calcio di punizione, con partenza regolare di tutti i giocatori dell’Ecuador: uscita avventata del portiere del Qatar che arriva ad essere ‘l’ultimo difensore in gioco’ (con un compagno sulla linea) e provoca il fuorigioco di Estrada al momento del tocco di testa di Torres che, per quanto involontario, si tramuta in un passaggio per il compagno con la punta del piede in offside.