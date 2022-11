Mondiali, decisi i gironi A e B: le prime 4 squadre qualificate agli ottavi | CLASSIFICHE

29 Novembre 2022 22:09

Arrivano i primi verdetti ufficiali del Mondiale del Qatar 2022. Conclusi i gironi A e B con le prime 4 squadre che hanno staccato il pass per la fase eliminatoria della Coppa del Mondo. Gare in contemporanea per evitare ‘biscotti’, due alle 16:00 e due alle 20:00 italiane. Nel Girone A l’Olanda ha vita facile contro il Qatar: 2-0 nel segno della stellina Gakpo, tre punti e primo posto in ghiaccio.

Ben più accesa la sfida fra Ecuador e Senegal per il secondo posto: Sarr apre le danze su calcio di rigore, Caicedo pareggia i conti e regala la temporanea qualificazione ai sudamericani, ma 3’ minuti dopo l’ex Napoli Koulibaly segna l’1-2 che manda il Senegal agli ottavi.

Nel Girone B l’Inghilterra non stecca per due volte consecutive. Dopo il pareggio contro gli USA, il CT Southgate panchian Sterling e Saka per Rashford e Foden: un gol per il primo, doppietta per il secondo, 0-3 al Galles e primo posto assicurato. Nell’altra gara fra USA e Iran ci sono tante motivazioni extra-campo in ballo, ma alla fine conta sempre e solo quanto circoscritto nel rettangolo verde. Pulisic spegne il sogno dell’Iran che, pur avendo a disposizione 2 risultati su 3 per passare, crolla per 0-1. L’Olanda troverà gli USA agli ottavi, per l’Inghilterra il Senegal.

Girone A

Olanda 7 Senegal 6 Ecuador 4 Qatar 0

Girone B