Mondiali Qatar 2022, lo Stadium 974: lo stadio realizzato con i container che a breve… scomparirà

22 Novembre 2022 15:00

Il Mondiale del Qatar 2022 vanta il primato di essere il primo a disputarsi in inverno, ma non solo: a proposito di ‘record’, l’edizione qatariota sarà anche la prima della storia con uno stadio ‘temporaneo’. Avete letto bene, una struttura, realizzata appositamente per l’occasione, verrà poi smantellata alla fine del torneo. L’impianto in questione è lo Stadium 974 di Doha, situato nel distretto industriale di Ras Abu Aboud.

Inizialmente, era stato ribattezzato proprio “Ras Abu Aboud”, ma al momento della presentazione si è scelto di cambiare il nome utilizzando il 974. Il numero in questione non è soltanto il prefisso telefonico del Qatar, ma anche il numero di container che sono serviti alla sua costruzione!

Dopo 7 partite… addio!

La particolarità dello Stadium 974 riguarda proprio la sua costruzione: è il primo stadio al mondo a essere costituito interamente da container. Senza dubbio una scelta green molto apprezzata dagli ambientalisti. La struttura è stata inaugurata il 30 novembre 2021 per la partita fra Emirati Arabi Uniti e Siria valevole per la Coppa araba FIFA 2021. Successivamente ha ospitato altri 5 incontri del torneo.

L’impianto ha una capacità di 44.950 spettatori e grazie alla sua posizione vicino al porto di Doha, nonché ad un clima generalmente gradevole, non ha bisogno di impianti di climatizzazione. Un peccato vederlo scomparire dopo appena 7 partite. Lo Stadium 974, infatti, verrà smontato dopo la competizione e i materiali di costruzione riciclati per la realizzazione di nuovi impianti.

Le partite che si giocheranno allo Stadium 974

22 novembre

Messico-Polonia (Girone C)

26 novembre

Francia-Danimarca (Girone D)

28 novembre

Brasile-Svizzera (Girone G)

30 novembre

Polonia-Argentina (Girone C)

2 dicembre

Serbia-Svizzera (Girone G)

24 novembre

Portogallo-Ghana (Girone H)

5 dicembre

1G-2H (ottavo di finale)