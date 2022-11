Mondiali Qatar, lo stadio Ahmed bin Ali: la capienza raddoppiata e la luminosissima facciata | FOTO

21 Novembre 2022 10:22

Lo stadio Ahmed bin Ali, che prende il nome da Ahmad Bin Ali Al Thani, emiro del Qatar dal 1960 al 1972, si trova nella città di Al Rayyan, a ovest di Doha, e ospita le partite interne dell’Al Rayyan Sports Club. Si tratta del penultimo stadio, in termini di capienza, tra quelli che ospita il Mondiale in Qatar, coi suoi 44.740 posti. Capienza che, però, è stata più che raddoppiata per via dei lavori di ammodernamento dell’impianto in occasione del Mondiale. Lo stadio, infatti, ospitava prima “solo” 21.282 posti. Costruito nel 2003, è stato demolito nel 2015 per poi fare spazio al nuovo, che ha esordito nel dicembre 2020 in occasione della finale dell’Amir Cup. Si può raggiungere utilizzando la Green Line della Doha Metro, percorrendo poi a piedi il tratto dalla stazione Al Riffa allo stadio.

A colpire immediatamente chi lo osserva da fuori è la luminosissima facciata esterna, che ben si collima con un design non casuale ma legato ad elementi della cultura islamica: l’importanza della famiglia, la bellezza del deserto, la flora e la fauna locali, il commercio domestico e internazionale. All’interno si trovano a loro volta altre strutture sportive, tra cui campi da cricket, campi da calcio, giochi per bambini, postazioni per la ginnastica all’aperto, un centro acquatico, campi da tennis, uno skate park e una pista per l’atletica leggera. Non mancano aree verdi e pedonali nonché punti di ristoro. L’esordio dello stadio al Mondiale sarà questa sera, lunedì 21 novembre, per il match tra USA e Galles (22.00 ore locali e 20.00 ora italiana). Di seguito l’elenco con tutte le gare che si giocheranno in questo stadio.

Lunedì 21 novembre

Gruppo B: USA-Galles (ore 22.00 locali e ore 20.00 in Italia)

Mercoledì 23 novembre

Gruppo F: Belgio-Canada (ore 22.00 locali e ore 20.00 in Italia)

Venerdì 25 novembre

Gruppo B: Galles-Iran (ore 13.00 locali e ore 11.00 in Italia)

Domenica 27 novembre

Gruppo B: Giappone-Costa Rica (ore 13.00 locali e ore 11.00 in Italia)

Martedì 29 novembre

Gruppo B: Galles-Inghilterra (ore 22.00 locali e ore 20.00 in Italia)

Giovedì 1 dicembre

Gruppo F: Croazia-Belgio (ore 18.00 locali e ore 16.00 in Italia)

