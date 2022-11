Mondiali Qatar 2022, giornalista danese fermato dalle autorità: le minacce in diretta tv | VIDEO

Mancano 3 giorni all’inizio dei Mondiali del Qatar, edizione che si preannuncia piuttosto discussa. Tante le polemiche che hanno accompagnato il percorso di avvicinamento alla kermesse del calcio internazionale, in particolare quella legata alle stringenti norme del governo qatariota che limitano o violano alcune delle basilari libertà dell’individuo.

Il Qatar è molto attento alla propaganda e tiene sotto controllo tutto ciò che riguarda la promozione del Mondiale. Lo ha imparato a sue spese un giornalista del canale danese TV 2, fermato a Doha nel bel mezzo di una diretta tv. L’inviato, impegnato durante un collegamento con lo studio, si è visto affiancare dalle autorità che ne hanno immediatamente interrotto le riprese. Un uomo ha messo le mani sulla telecamera, minacciando l’operatore di romperla. Il giornalista ha mostrato il proprio accredito con regolare permesso per la ripresa, ma non c’è stata ragione.

I rappresentanti dell’ente governativo nazionale che si occupa dell’organizzazione del torneo si sono scusati con il canale danese, riconoscendo che il giornalista aveva i regolari permessi per svolgere l’attività e che la troupe è stata “interrotta per errore“. Troppo tardi però. Il video, che vi proponiamo in calce all’articolo, era già diventato virale.

WATCH: Private security guards in Qatar forced a Danish reporter off the air as he reported live from the World Cup ⬇️ pic.twitter.com/tUV1y8CmHI

— i newspaper (@theipaper) November 16, 2022