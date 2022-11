Mondiali Qatar 2022, la strigliata di Fiorello che tira in ballo i “200 milioni spesi dalla Rai”

14 Novembre 2022 18:37

Rosario Fiorello, con la sua pungente ironia, commenta gli imminenti Mondiali del Qatar: dai diritti umani ai diritti Rai, il comico siciliano si esprime senza peli sulla lingua

“Noi abbiamo bloccato il nostro campionato, il campionato più bello del mondo, per dare spazio ai Mondiali in Qatar. Un Paese che non è tradizionalmente calcistico. Quando mai in Qatar hanno giocato a pallone? Quando mai lì c’è stato un campionato di calcio? Dove giocavano? nei pozzi di petrolio? Non c’era lo spazio. C’erano le trivelle“. È quanto dichiarato da Rosario Fiorello sui prossimi Mondiali del Qatar durante “Aspettando Viva Rai2!”.

“Si dovrebbero ritirare tutti da questo Mondiale. Un Paese dove tutti gli abitanti, “i qataresi” (ride, ndr), sul loro zerbino hanno scritto ‘Diritti umani’. E loro li calpestano ogni giorno. – ha aggiunto Fiorello – Avete sentito cosa hanno detto degli omosessuali? Tutti i tifosi e gli addetti ai lavori saranno chiusi in una Fan Zone, in uno spazio ristretto, e se poi escono da lì saranno arrestati. E noi chiudiamo il campionato per tutto questo? E la Rai ha speso 200 milioni per prendere i diritti di questi Mondiali?“.