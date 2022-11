Mondiali, la Germania si censura: giocatori con la mano davanti alla bocca durante la foto

23 Novembre 2022 14:55

Alla vigilia della partita Germania-Giappone si era parlato di Manuel Neuer come ‘ribelle’, il primo dei calciatori a fregarsene bellamente della scelta della FIFA di bandire la fascia LGBTQI+ (con tanto di ammonizione per chi trasgredisce) in favore di una più neutra ‘no discrimination’. E invece no, non è accaduto. Neuer è sceso in campo senza fascia arcobaleno, ma insieme al resto dei compagni ha voluto comunque esprimere il suo dissenso.

Durante la foto di rito precedente alla partita, i calciatori della Germania si sono messi la mano davanti alla bocca in segno di protesta. La nazionale tedesca ha scelto di esprimere la propria critica contro la FIFA per aver negato al proprio capitano e a quelli di molte altre nazionali (fra le quali Inghilterra e Olanda) di indossare la fascia che sensibilizza sui diritti delle persone di qualsiasi orientamento sessuale. Una protesta silenziosa, ma che ha fatto molto rumore.