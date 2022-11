Mondiali, giornalista sviene in diretta e diventa virale: colpo di calore o… colpa dell’alcol? | VIDEO

27 Novembre 2022 13:23

Continuano le disavventure per i giornalisti inviati in Qatar per coprire l’edizione 2022 dei Mondiali di calcio. Dopo l’episodio che ha coinvolto una giornalista argentina, derubata durante un servizio, alla quale la polizia ha chiesto di decidere la pena per il ladro, questa volta è toccato a un reporter di casa essere lo sfortunato protagonista di un video diventato ben presto virale.

Il giornalista in questione, dato sui social come un corrispondente della tv di Stato del Qatar, è svenuto in diretta tv. Durante il servizio, l’uomo non sembra stare bene già dalle battute iniziali, barcolla e infine cade. Il video, postato sui social, è diventato subito virale, specialmente fra gli account del mondo arabo. Qualcuno dà la colpa al troppo caldo, altri utenti ironizzano sull’alcol (vietato in Qatar). L’importante è che, stando ad alcuni tweet, il giornalista stia bene.