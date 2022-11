Mondiali, giornalista derubata: la polizia le chiede quale pena vuole per il ladro

21 Novembre 2022 18:01

Una particolare disavventura diventata immediatamente virale quella capitata a Dominique Metzger, giornalista della tv argentina “TN”, inviata ai Mondiali del Qatar 2022, che ha subito un furto. La donna è stata borseggiata durante una diretta tv. “Mi hanno appena rubato il portafoglio. Questa è stazione di polizia, mi hanno mandato qui per sporgere denuncia“, ha dichiarato in un video postato sul suo account Instagram.

“Mi hanno appena rubato il portafoglio. Questa è stazione di polizia, mi hanno mandato qui per sporgere denuncia – ha dichiarato in un video successivo – Dicono che qui è tutto sotto sorveglianza e che troveranno il portafoglio. Qui siamo dentro. Mi hanno fatto andare in un’area d’attesa per sole donne perché tutto è diviso. Qui i poliziotti non ti perquisiscono, non ti assistono, non ti vedono. Ti mandano in un altro ufficio con tutte donne“.

Poi la particolare richiesta: “a un certo punto, quando stavano raccogliendo la deposizione, mi hanno chiesto: ‘cosa vuoi che faccia il sistema giudiziario quando troverà il ladro? Perché lo troveremo, abbiamo telecamere ad alta tecnologia. Cosa vuoi che facciano i tribunali? Che lo condannino a 5 anni di prigione, che lo espellano? Puoi decidere tu”“. Tuttavia, Metzger ha chiarito di “non volere questa responsabilità“, ma di volere solo indietro i suoi beni.