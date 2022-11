Mondiali, bandiera dell’Iran senza simbolo della rivoluzione islamica: errore o provocazione USA?

27 Novembre 2022 12:00

La partita fra Iran e USA di martedì sera non sarà una gara come tante sia dal punto di vista sportivo, perchè mette in palio il passaggio agli ottavi con l’Iran che ha due risultati su tre a disposizione, sia a causa dei conflitti storico-politici fra i due Paesi. E un successo al Mondiale, con tanto di eliminazione della squadra avversaria, avrebbe un significato che va ben oltre il rettangolo verde.

A pochi giorni dalla gara anche una possibile svista di chi gestisce gli account social potrebbe trasformarsi in un pretesto per far divampare la polemica. All’occhio attento dei social non sfugge nulla e diversi utenti hanno notato un particolare nella grafica postata dall’account Twitter americano riguardante la grafica del Girone B: la bandiera dell’Iran non contiene il simbolo della rivoluzione islamica. Il vessillo iraniano presenta i classici colori verde (simbolo dell’Islam), bianco (simbolo di onestà e pace) e rosso (simbolo di coraggio martirio), ma non le 4 mezzelune rosse che formano la parola Allah. Un errore o una provocazione?