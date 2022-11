Mondiali, l’Arabia Saudita proclama la festa nazionale: la Serie A trascina la Francia | CLASSIFICHE

22 Novembre 2022 22:12

Dopo il successo per 1-2 sull’Argentina, in Arabia Saudita domani sarà festa nazionale. No, non è un modo di dire. Lavoratori e studenti, di tutte le età, saranno esentati dai propri doveri. Ingresso gratuito nei parchi tematici e in ogni altro centro di intrattenimento. Al triplice fischio la gente è scesa in strada per fare festa e il re Salman, su suggerimento del figlio, ha indetto una giornata di festa nazionale.

Del resto, come ha detto il CT Hervè Renard in conferenza stampa “oggi si è scritta la storia del calcio arabo“. L’Arabia Saudita ha battuto in rimonta l’Argentina ribaltando ogni pronostico possibile, rovinando l’esordio al Mondiale di Leo Messi, in gol su rigore prima che Al Shehri e Al Dawsari ribaltassero la gara.

Ben più soporifere le partite del pomeriggio. Danimarca e Tunisia non vanno oltre lo 0-0, così come Polonia e Messico, seppur Lewandowski abbia sulla coscienza il rigore sbagliato che avrebbe potuto regalare 3 punti ai suoi. Ben 5 le reti invece tra Francia e Australia. Il primo, a sorpresa, è di marca aussie con Goodwin. L’Australia tiene bene il campo per 20 minuti, spaventa i campioni in carica, poi viene travolta dalla carica della… Serie A. Theo Hernandez (Milan) prende il posto del fratello Lucas, uscito per infortunio, e serve Rabiot (Juventus) per il gol del pari. Rabiot restituisce il favore, ma a Giroud (Milan) per il raddoppio. Mbappè si iscrive al tabellino dei marcatori per il 3-1. Giroud firma il poker che gli vale quota 51 in nazionale, come Henry, recordman della storia della Francia.

Classifica Girone C

Arabia Saudita 3 Polonia 1 Messico 1 Argentina 0

Classifica Girone D