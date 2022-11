Minislalom di Torano Castello, Piloti per Passione piazza 4 piloti tra i primi 5 assoluti | FOTO

14 Novembre 2022 22:00

Ancora un ottimo risultato per la scuderia reggina Piloti per Passione che al minislalom di Torano Castello piazza 4 piloti fra i primi 5 assoluti

Anche al minislalom di Torano Castello CS splende la stella della scuderia PILOTI PER PASSONE di Sambatello che si aggiudica l’ennesima vittoria portando a 12 le vittorie assolute ed 1 secondo posto su 13 gare di slalom disputate a cui si aggiungono le vittorie assolute alla cronoscalata di Gambarie e della Coppa Sila ed agguanta il titolo assoluto piloti con uno strepitoso Rocco Porcaro, sottoposto a fine gara a verifiche tecniche d’ufficio.

Quattro piloti(Corsaro R. Rechichi, Fallara A. Tramontana) tra i primi cinque assoluti capeggiati da Rosario Corsaro alla seconda gara con la sua Elia. E poi, Fallara B. Suraci Vincenzo, Scerbo Rosario, Germanò Antonino, Bevacqua Francesco, Aricò Giuseppe, Porcaro Rocco, Battaglia Francesco, Albanese Massimo, Lipari Salvatore, Albanese Antonino, conquistano numerose vittorie e piazzamenti nelle rispettive classi e gruppi. Invece è lo slalom Sorrento-Sant’Agata a incoronare campione di coppa italia 3^ zona, l’avvocato Barca Vincenzo, mentre Roberto Megale si impone 1° di classe e 1° di gruppo RS Plus allo slalom di Giarre che invece è ostile per Giuseppe Messina e Lello Esposito afflitti da noie meccaniche, come per Giuseppe Modaffari alla prima manche dello slalom di Torano Castello, tradito dal cambio.

Ennesimi importanti risultati di livello altissimo, che gratificano tutti i piloti ma soprattutto il direttivo, che anche ieri ha ricevuto nuove richieste di adesione per la stagione 2023 e che sono al vaglio della commissione dirigente.