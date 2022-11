Milazzo: deposta una corona d’alloro davanti al Monumento ai Caduti

6 Novembre 2022 19:26

Giornata delle Forze Armate, il sindaco di Milazzo Midili depone una corona d’alloro davanti al Monumento ai Caduti

Un 4 Novembre caratterizzato da una sobria cerimonia in Piazza Roma, durante la quale il sindaco Pippo Midili ha deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, omaggio a quanti donarono la vita per la Patria. Ad accompagnarlo la comandante della Polizia municipale Giuseppa Puleo. Nessun’altra partecipazione, né di forze armate, né gonfaloni e banda musicale in quanto la giornata odierna è stata caratterizzata dalla esercitazione nazionale di protezione civile sul rischio sismico “Sisma dello Stretto 2022” promossa e organizzata dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile che ha coinvolto diversi Comuni tra i quali anche Milazzo.

Per tale ragione il Sindaco, rientrando a palazzo dell’Aquila, ha subito convocato il Coc (Centro operativo comunale) che rappresenta la creazione del tavolo centrale di coordinamento, a livello comunale, che entra in operatività piena al verificarsi dell’emergenza. Il compito è quello di gestire l’evolversi della situazione, attraverso un costante monitoraggio, una razionale e opportuna distribuzione delle risorse umane sul territorio, una pianificata gestione delle strutture e dei mezzi disponibili in funzione del tipo di evento, della sua intensità, del grado di coinvolgimento territoriale verificatosi.