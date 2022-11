Milano: palazzine occupate in via Bolla, in corso lo sgombero | FOTO

3 Novembre 2022 11:06

Milano, da questa mattina in via Bolla sono iniziate le operazioni di sgombero delle palazzine occupate

E’ in corso lo sgombero delle palazzine di via Bolla a Milano dove la Polizia di Stato sta svuotando gli appartamenti occupati abusivamente (circa 90 appartamenti). Dopo la rissa che coinvolse 60 persone armate di spranghe e pietre lo scorso giugno si sono moltiplicate le allerte per la palazzina Aler degradata.

“Questa mattina grazie alle Forze dell’ordine, Regione Lombardia e Aler Milano, un’intera palazzina è stata interamente sgomberata. Dopo anni e anni di illegalità e di occupazione di rom è stato dato un segnale forte e chiaro. Ora continueranno i lavori di ristrutturazione del quartiere. Non vedo l’ora di vedere la stessa politica nelle palazzine di San Siro e via Quarti”. E’ quanto afferma Francesco Giani, Capogruppo della Lega al Municipio 7.