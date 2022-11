Migranti, in arrivo 89 profughi al Porto di Reggio Calabria

7 Novembre 2022 21:05

Migranti, in arrivo 89 migranti al Porto di Reggio Calabria: saranno trasferiti alla palestra di Gallico

Ennesimo sbarco di migranti al Porto di Reggio Calabria. Intorno alla mezzanotte arriverà la nave Rise Above, da giorni sarebbe in attesa davanti alle coste orientali della Sicilia, con a bordo 89 migranti: al momento non si conoscono le nazionalità delle persone a bordo e nè il loro stato di salute. Dopo lo sbarco, i migranti saranno controllati dalle autorità competenti e trasportati presso la palestra di Gallico in attesa di collocamento in varie strutture.

“Stiamo accogliendo anche altre navi che arrivano con eventi Sar, non stiamo facendo mancare a nessuno l’assistenza umanitaria cone ci viene internazionalmente riconosciuto”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.