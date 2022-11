Il Ministro Piantedosi: “non ci faremo carico dei migranti sulle navi ONG”

2 Novembre 2022 11:44

Il Ministro Piantedosi: “le navi delle ONG non entreranno nelle acque territoriali italiane”

Matteo Piantedosi, il neo Ministro degli Interni del Governo Meloni, tira dritto: le navi delle ONG non entreranno nelle acque territoriali italiane. Il responsabile degli Interni è chiaro: “ abbiamo agito sin da subito per dare un segnale immediato agli Stati di bandiera delle ONG: non possiamo farci carico dei migranti raccolti in mare da navi straniere che operano sistematicamente senza alcun preventivo coordinamento delle autorità “.