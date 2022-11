Migranti, Meloni: “nuovi provvedimenti ci saranno sicuramente”

11 Novembre 2022 11:37

Il premier Giorgia Meloni annuncia che ci saranno provvedimenti sulla questione migranti

“Sulla questione migranti nuovi provvedimenti ci saranno sicuramente“, annuncia il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa. Interpellata sulle tensioni con la Francia per la vicenda della nave Ong Ocean Viking, il presidente del Consiglio ha affermato: “La richiesta di isolamento dell’Italia tradisce una dinamica europea per me curiosa”, visto che si parla di Europa “della solidarietà e della condivisione”. “Bisognerà trovare una sintesi. Ho trovato i toni molto forti per la questione in sé“.