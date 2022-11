Meteo, è un 1° Novembre mai visto: sole e caldo come in piena estate nello Stretto

1 Novembre 2022 11:23

Previsioni Meteo, 1° Novembre dal sapore estivo nello Stretto di Messina: la temperatura ha già superato i +25°C

Splende il sole, non c’è vento, la temperatura ha già superato i +25°C e salirà ancora nelle prossime ore fino al pomeriggio: sembra estate oggi nello Stretto di Messina, nonostante siamo al 1° Novembre e abbiamo avuto uno dei mesi di Ottobre più caldi e secchi della storia. L’anomalia climatica di questo periodo sta regalando un prolungamento d’estate in quest’autunno in cui molta gente ne sta approfittando per godersi le spiagge e il mare migliori, senza l’affollamento dei mesi estivi.

Questo clima così mite proseguirà anche nei prossimi due giorni, ma si interromperà bruscamente nel weekend: un violento peggioramento, infatti, colpirà lo Stretto di Messina a partire dal pomeriggio di Venerdì 4 Novembre con forti piogge e temporali che determineranno fenomeni particolarmente estremi di cui parleremo meglio nei prossimi giorni. Il maltempo tornerà sullo Stretto proprio in concomitanza con la maxi esercitazione di protezione civile che vedrà una serie di attività dopo la simulazione di un forte terremoto con seguente tsunami proprio nella giornata di Venerdì 4.

