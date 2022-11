Messina: Palazzo Zanca illuminato di blu per la Giornata mondiale del diabete

14 Novembre 2022 18:11

Il Comune di Messina ha accolto l’invito dell’ANCI rivolto a tutti i comuni dell’Isola di aderire alla Giornata mondiale della lotta al diabete, promossa dal Distretto Leo 108-Yb-Sicilia illuminando di blu un monumento della propria città. Il Sindaco Federico Basile in occasione della ricorrenza di oggi, 14 novembre, ha disposto per questa giornata di illuminare di luce blu Palazzo Zanca per manifestare la volontà di dare un segnale tangibile e per testimoniare che la città di Messina è sensibile a questo tema con l’obiettivo di invitare la comunità ad accendere i riflettori sul diabete, malattia in aumento tra la popolazione di ogni età.

“Questa iniziativa è volta a creare sensibilità attorno ad una patologia sempre più diffusa, anche tra I giovani, spesso causata da un’alimentazione scorretta; è importante che sin da piccoli si comprenda l’importanza di salvaguardare la propria salute attraverso uno stile di vita sano”, ha dichiarato l’Assessore alle Politiche della Salute Alessandra Calfiore.