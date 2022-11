Il messinese Francesco Gallo nominato componente della Commissione Giustizia della Camera

9 Novembre 2022 15:38

Francesco Gallo, deputato di Sud chiama Nord, è stato nominato componente della Commissione Giustizia della Camera, presieduta da Ciro Maschio (FdI)

“Dopo 30 anni di professione forense è per me un onore essere entrato oggi a far parte della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. So bene come l’eccessiva durata dei processi incida negativamente sulla nostra economia oltre che sulla qualità della vita dei cittadini. In questa legislatura si riproporrà certamente il tema della riforma della giustizia sotto molteplici aspetti”. Commenta così, entusiasta, Francesco Gallo. Il deputato messinese di Sud chiama Nord è stato infatti nominato componente della Commissione Giustizia della Camera.

“Anche su questi importanti argomenti, di esclusiva competenza nazionale (e meno male!), faremo sentire la nostra voce e daremo il nostro contributo per una Giustizia a cui non manchino risorse umane e materiali, ma anche equilibrio ed efficienza – ha continuato – Per quanto riguarda la questione del Palagiustizia di Messina, per il quale la soluzione è in dirittura d’arrivo, seguirò con massima attenzione l’evolversi dell’iter procedurale garantendo ogni necessario intervento in sede nazionale, nell’interesse della città e dei messinesi che attendono da troppo tempo”, ha concluso.