Messina: venerdì l’inaugurazione dei campi da tennis alla Cittadella sportiva universitaria

9 Novembre 2022 10:12

Messina: venerdì 11 novembre, alle ore 10, verranno inaugurati i campi da tennis della Cittadella sportiva universitaria

Venerdì 11 novembre, alle ore 10, verranno inaugurati i campi da tennis della Cittadella sportiva universitaria. Al taglio del nastro saranno presenti il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, il Presidente SSD UniMe, dott.ssa Silvia Bosurgi, il Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Messina, Mons. Cesare Di Pietro e gli atleti messinesi Simona Cascio, Capitano della Nazionale di pallacanestro femminile sorde, Fausto e Giorgio Tabacco, tennisti del Circolo Tennis & Vela Messina.

La cestista messinese nel suo palmares vanta un oro Europeo, un argento alle Deaflympics (Giochi olimpici silenziosi), un bronzo al Mondiale 3×3 ed agli Europei in Grecia; i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, già campioni italiani under 12, 14 e 16 (a squadre), sono anche campioni in singolo ed in doppio nelle categorie giovanili e attualmente n.603 e 609 del Ranking mondiale ATP.

Alla cerimonia, inoltre, saranno presenti anche alcuni rappresentati dei circoli tennistici locali.