Messina: Tommaso Calderoni nominato componente della Commissione Giustizia

9 Novembre 2022 17:34

Messina: Tommaso Calderone è stato nominato componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

L’Onorevole Tommaso Calderone è stato nominato componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Contestualmente, è stato nominato Capogruppo di Forza Italia all’interno della stessa Commissione.

“E’ un incarico al quale ambivo da sempre. Pertanto non posso nascondere la mia soddisfazione. Onorerò il mio ruolo con onore e disciplina, senza perdere mai di vista le garanzie del cittadino, mettendo in campo tutti quei valori nei quali ho sempre creduto nella mia vita, nella mia attività professionale e in quella politica”, rimarca Calderone.