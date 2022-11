Messina, il 12 novembre la terzultima prova del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2022

11 Novembre 2022 11:59

Domani (sabato 12 novembre) è in calendario la terzultima prova del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2022, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo

Si susseguono gli appuntamenti all’insegna dello spettacolo al Kartodromo di Messina. Domani (sabato 12 novembre) è in programma la 2H Endurance, terzultima prova dell’anno sul calendario nell’ambito del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2022, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo.

Dopo il ritrovo dei partecipanti e il tradizionale briefing, la gara a squadre inizierà ufficialmente alle ore 15, quando si accenderanno i motori e avranno luogo le qualifiche della durata di 10’, utili a determinare la griglia di partenza. Garantite due ore di emozioni, tra sorpassi e staccate in pista, con l’ausilio dell’avanzato sistema Var per poter giudicare nel migliore dei modi tramite le riprese video gli episodi più controversi. Durata massima stint di 25 minuti. Allo scadere del tempo sarà sventolata la bandiera a scacchi e verrà proclamato il team vincitore della 2H Endurance. Sul podio saliranno le prime tre squadre di ogni categoria: F1 (Pro), F2 (Amatori), F3 (Esordienti). Come sempre, inoltre, l’organizzazione assegnerà i riconoscimenti ai piloti che stabiliranno pole position e “best lap”.

Alla luce dei risultati ottenuti nelle sei prove già disputate in campionato Gattopardo guida la classifica a quota 4825 punti con scarto. Al secondo posto insegue Apulia RT (4505). I due team battistrada hanno già assicurato la loro presenza al via all’appuntamento di domani. Terzo in graduatoria Dammuso Dad&Son, trionfatore dell’ultima gara (7H Endurance) svolta il 9 ottobre scorso, con 3981. Nella categoria F1 ci sono a ruota K.F.P. R.T. (3330), Dammuso RT (2984) e Trinacria R.T. (2877). Nella F2 saldamente al comando The Drifters con 3174 punti, poi Modest Drivers a 2692 e L.M. R.T. a 2615. Nella F3, infine, Academy K.F.P. è primo a 1552 con un bel margine su Maiden M.R.T., secondo con 757 e Family RT2, terzo a 700.