Messina Social City, FIADEL: “cosa aspetta il sindaco Basile a rumuovere il direttore generale?”

13 Novembre 2022 16:24

La richiesta pervenuta dall’assemblea della FIADEL dopo l’incontro con il sindaco Basile

Assemblea della FIADEL dopo l’incontro con Basile. “Cosa aspetta il Sindaco Basile a rimuovere il Direttore Generale?“. E’ questa la richiesta della FIADEL e degli operatori presenti in assemblea. La più grossa azienda della città non può essere gestita in modo approssimativo da chi ha il compito di gestire il personale ed organizzare i servizi.

“Sono tante, troppe le richieste rimaste inascoltate da parte di chi ha il compito della gestione dell’Azienda. Dalla pubblicazione dell’avviso per la selezione per poi passare dalle richieste banali previste dal CCNL, rimangono per il Direttore lettera morta. – aggiunge la FIADEL – Nonostante la FIADEL avesse trasmesso in tempi non sospetti e cioè dall’insediamento del Direttore la piattaforma rivendicativa e uno schema di bando che avrebbe senz’altro, se adottato, salvaguardato chi da tempo ha lavorato e investito in formazione per la MessinaSocialCity, oggi ci ritroviamo nella medesima situazione dal varo della prima long list.

Non tutti i lavoratori sono stati salvaguardati, molti che lavoravano nel 2019 sono ancora una volta rimasti fuori – ha detto in assemblea Clara Crocè – operatori che hanno accumulato 18 o anche 22 mesi si trovano in graduatoria molto alte o addirittura esclusi. Il Direttore nega alla FIADEL qualsiasi diritto di informazione in merito alla gestione dell’azienda: dal numero dei contratti stipulati e da attivare, nessun riconoscimento in merito al salario accessorio, o al legittimo rimborso spese per la benzina agli operatori che svolgono servizi di assistenza domiciliare .Nessuna risposta in merito alla riqualificazione degli OSA e della organizzazione dei servizi. Per non parlare delle condizioni di sicurezza di Villa Dante e la lista è molto lungo. Ma c’è di più e di peggio i lavoratori si lamentano del comportamento del Direttore . Una persona dai modi sgarbati che molto spesso con il suo comportamento umilia i lavoratori. Molti dei quali si ritrovano scavalcati e non si capisce con quale criterio, responsabilità dei servizi dai nuovi assunti.

Chiediamo al Sindaco Basile di avviare subito un controllo sulla gestione dell’Azienda e del suo personale e di adottare tutti i provvedimenti consequenziali – proposta conclude Clara Crocè – condivisa da tutti i partecipanti all’assemblea“.