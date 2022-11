Messina: si è insediata stamane il neo Segretario generale della Città Metropolitana

2 Novembre 2022 13:49

Si è insediata stamane a Palazzo dei Leoni la neo Segretaria generale della Città Metropolitana di Messina, avv. Rossana Carrubba.

Nata a Messina e laureata in Giurisprudenza ed abilitata all’esercizio della professione di avvocato, l’avv. Carrubba ha ricoperto numerosi incarichi nel corso della sua carriera:

– Segretario Generale e Direttore Generale del Comune di Messina;

– Segretario Generale nei Comuni di Taormina, Torregrotta, Condrò e Roccalumera;

– Segretario Comunale nei Comuni di Valdina e Roccavaldina;

– Direttore Generale del Comune di Valdina;

– Commissario straordinario presso il Comune di Savoca;

– Segretario dell’Unione dei Comuni “Valle del Tirreno”;

– Segretario del “Consorzio Rete Fognaria” tra i Comuni di Taormina, Giardini Naxos, Letojanni e Castelmola;

– Presidente nucleo di valutazione dei Comuni di Valdina, Roccavaldina, Torregrotta, Condrò e Mongiuffi Melia;

– Segretario Comunale reggente e supplente presso i Comuni di Rometta, Castelmola, Roccavaldina, Valdina, Santa Teresa di Riva, Condrò e Randazzo;

– Componente del tavolo tecnico per la redazione dello statuto della società in house dell’ATO idrico.