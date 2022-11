Messina, al via le verifiche per il riposizionamento delle paline ATM

26 Novembre 2022 11:19

L’ufficio stampa di ATM informa i cittadini di Messina che “in seguito a numerose segnalazioni e alle verifiche realizzate da ATM è emerso che nel processo di realizzazione della segnaletica orizzontale, che da diversi mesi si sta realizzando in tutto il territorio comunale, la ditta incaricata si è attenuta scrupolosamente all’attuale posizionamento delle fermate. Ciò ha determinato delle situazioni anomale che in questi giorni hanno fatto il giro dei social, situazioni che già sono in corso di risoluzione, con lo spostamento delle fermate e il rifacimento della corretta segnaletica per permettere la salita e la discesa dei passeggeri in sicurezza da ogni mezzo. In merito alle polemiche sull’eccessiva vicinanza di alcune fermate ricordiamo che ad usufruire dei mezzi pubblici sono spesso le persone più fragili, con difficoltà motorie, soggetti ai quali vogliamo garantire il miglior servizio possibile negli spostamenti cittadini”.