Messina: ricevuto a Palazzo Zanca il Comandante della Capitaneria

21 Novembre 2022 16:44

Il Sindaco Federico Basile ha ricevuto oggi pomeriggio a Palazzo Zanca in visita di commiato il Comandante della Capitaneria di Porto di Messina Andrea Tassara, accompagnato dal Capitano di Vascello Giacomo Cirillo, che gli subentrerà nel corso della cerimonia del passaggio delle consegne il prossimo 25 novembre. Il Comandante Tassara, insediatosi nel settembre del 2020, lascia la città dello Stretto per assumere il comando della base aeronavale di Sarzana – La Spezia.

Nel corso dell’incontro, cui ha preso parte il Vicesindaco e Assessore ai Rapporti con le Forze Armate Salvatore Mondello, il Sindaco Basile unitamente al Vicesindaco hanno avuto l’occasione di ringraziare il Comandante Tassara per l’impegno profuso in circa due anni di intenso lavoro legato alle politiche del mare, nonché l’attività a garanzia della sicurezza della vita umana in mare e della navigazione, la tutela ambientale e l’assolvimento degli altri compiti d’istituto in piena collaborazione e sinergia con le Istituzioni locali. Al termine della visita, il Sindaco ha donato ai due Alti ufficiali il crest della Città.