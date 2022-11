Messina: i punti di distribuzione di acqua per rifornirsi in caso di bisogno | INFO

24 Novembre 2022 16:56

Al fine di consentire i programmati interventi di riparazione relativi alla sostituzione della condotta adduttrice che collega il Serbatoio Montesanto al serbatoio Tremonti, si rende necessario interrompere l’erogazione idrica per 72 ore in una vasta area del territorio del comune di Messina. Pertanto da domani, venerdì 25, sabato 26, domenica 27, le aree interessate all’interruzione idrica sono le seguenti:

Contrada San Corrao e parte alta di Gravitelli;

Parte alta della via Torrente Trapani dal Centro Sportivo Cappuccini verso monte;

le vie, Puntale Arena, Adda, Carrai, Varatia, Trebbia, Grattoni, e via 108;

le Contrade Scoppo e Caprera;

Vallata del Giostra dal viale Regina Elena verso monte, ivi compresa la parte a monte (Ba-diazza, San Jachiddu, Tremonti, Contrada San Michele e Reginella);

San Licandro e tutta la zona a monte del viale Regina Elena;

Vallata del torrente Annunziata ivi compresa tutta la parte a monte (ContradaCitola, Annun-ziata Alta e Campo Italia).

Inoltre tutta la zona nord del Comune di Messina, dal viale Annunziata fino a Mortelle, ivi compresi tutti i villaggi collinari (Marotta, Papardo, Castanea, Masse, Curcuraci, Faro Supe-riore – dalla via Torrente Papardo verso Sant’Agata), ad esclusione di Sperone, Salice, Faro Superiore (la parte dalla via Torrente Papardo fino a Tono) e della fascia litoranea dei villaggi di Paradiso, Pace e Sant’Agata;

Ganzirri e Torre Faro.

La macchina organizzativa è pronta ad intervenire a suffragio della popolazione interessata e per mitigare il disagio causato dalla mancanza di acqua saranno allestiti i seguenti punti di distribuzione:

1. Annunziata pressi rifornimento Via Ciaramita e Via A. Agostino;

2. Annunziata alta c.da Citola pressi capolinea ATM;

3. Torrente Trapani pressi cpl. Sirio;

4. Gravitelli Via P. Castelli incrocio S. Corrao;

5. Piazza Marotta – Curcuraci;

6. Faro Sup. Sp 49 Piazza M.A. di Francia;

7. Castanea – S.P. 50 presso scuola L. Capuana;

8. Granatari presso Rotonda;

9. Ganzirri – Chiesa San Nicola;

10. Massa San Giorgio – presso ufficio Postale;

11. Massa San Giovanni – Piazza San Giovanni;

12. San Michele – Piazzale ATM.

Sono previsti inoltre ulteriori tre punti di approvvigionamento idrico: presso la sede AMAM; sul viale Principe Umberto al serbatoio Torre Vittoria; e Pozzo Garibaldi (alle spalle di piazza Castro-novo, via Gerolamo Savonarola). La governance di AMAM unitamente alla Protezione civile comunale invitano la cittadinanza che risiede nelle aree interessate dagli interventi, a verificare la funzionalità dei propri sistemi di accumulo d’acqua (serbatoi, cisterne condominiali, autoclavi) o, qualora presen-ti, dei pozzi privati, per limitare al massimo i disagi legati alla programmata interruzione dell’erogazione. Al contempo, si raccomanda anche un consumo di acqua potabile senza sprechi, poiché le riserve dei propri serbatoi potrebbero essere bastevoli per le 36-72 ore di disagio. Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul sito di AMAM e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato del COC 09022866 o quello di AMAM 0903687722 o sulla pagina social all’indirizzo https://www.facebook.com/ufficio.stampa.amam. Ulteriori aggiornamenti ed informazioni utili seguiranno nel corso degli interventi.