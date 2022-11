Messina, la Protezione Civile cerca 100 nuovi volontari

19 Novembre 2022 10:01

L’Assessorato comunale alla Protezione Civile rende noto con Avviso pubblico che sono stati riaperti i termini per la selezione di n.100 volontari da iscrivere nel Gruppo comunale di Volontariato di Protezione civile di Messina, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento dell’organismo comunale di volon-tariato. Gli interessati dovranno inoltrare la domanda, entro e non oltre il 27 novembre 2022, tramite posta elettronica agli indirizzi: protezionecivile@comune.messina.it, oppure gruppocomunale@comune.messina.it, o PEC protocollo@pec.comune.messina.it. Inoltre la compilazione della richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata sulla piattaforma informatica istituzionale: https://comune.messina.it/richiesta-di-iscrizione-al-gruppo-comunale-volontari-di-protezione- civile/. Il bando e il modello utile per l’iscrizione sono consultabili e scaricabili sul sito del Comune nella Sezione Informazioni.