4 Novembre 2022 12:26

Messina: presentato a Palazzo Zanca l’Avviso relativo alla programmazione del Natale 2022. Presente il Sindaco Federico Basile e gli Assessori del suo Esecutivo

Presente il Sindaco Federico Basile e gli Assessori del suo Esecutivo, nel corso di una conferenza stampa è stata annunciata l’imminente programmazione dell’edizione Natale 2022, attraverso la presentazione del primo step relativo all’Avviso pubblico per la selezione di proposte musicali e arti sceniche, nell’ambito del progetto “ME I.3.1.c “SOSTEGNO PMI CARD” POC Metro Messina 2014-2020, piano promozionale “Messina Città della Musica e degli Eventi” – manifestazione “Messina, il Natale della Rinascita”. In apertura “l’odierno appuntamento – ha detto il Sindaco Basile – è per annunciare alla Città l’avvio della programmazione del Natale 2022 auspicando la partecipazione di tutti per animare Messina durante le festività natalizie e di fine Anno puntando al coinvolgimento di tutte le realtà presenti sul territorio dal centro, ai villaggi, periferie e quartieri, attraverso una politica e attività di marketing mirati a permettere la ripartenza del tessuto economico e imprenditoriale cittadino messo a dura prova dal periodo pandemico”. Il Natale a Messina “avrà come tema principale – ha concluso Basile – la pedonalizzazione di un’area della città con l’obiettivo di rilanciare Messina per renderla protagonista”. Relativamente alla programmazione ha proseguito l’Assessore Carlotta Previti “abbiamo deciso di incontrare la stampa oggi perché – ha sottolineato l’Assessora – desideriamo che la nostra manifestazione di interesse abbia la maggiore diffusione possibile con l’obiettivo di coinvolgere l’intera cittadinanza. Il Natale di questa edizione 2022 sarà infatti un Natale condiviso con l’intero territorio cittadino. Se questo Comune può beneficiare di una copertura finanziaria importante è perchè c’è un progetto denominato, Messina Città della Musica e degli Eventi, nel quale la musica rappresenta il filo conduttore finalizzato ad attrarre flussi turistici. Gli eventi proseguiranno anche nei periodi successivi al Natale 2022, il tema sarà sempre la musica, ma non solo”. L’Assessore Massimo Finocchiaro ha aggiunto “per rendere Messina attrattiva è indispensabile calendarizzare gli eventi al fine di attrarre cittadini e turisti e favorire un aspetto importante della nostra società quale l’aggregazione”.

L’Amministrazione Comunale attraverso la pubblicazione dell’Avviso ha avviato una procedura esplorativa finalizzata alla raccolta di proposte e all’eventuale selezione di agenzie e operatori economici del settore nonché artisti singoli, band, orchestre, corali, compagnie musicali, teatrali, e associazioni ai quali conferire mediante l’affidamento diretto l’attuazione di proposte musicali, arti sceniche, eventi con artisti di strada, collettive d’arte, e mostre. Le iniziative e gli appuntamenti si svolgeranno nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2022 e il 6 gennaio 2023. Le proposte dovranno fungere da volano per aumentare il numero di presenze sul territorio e saranno selezionate in ragione della capacità di attrarre il pubblico e creare un potenziale ritorno economico sulle attività dell’ambito metropolitano e sul relativo indotto produttivo e di distribu-zione. Sono ammessi a partecipare le associazioni, compagnie di danza, compagnie teatrali, società e/o agenzie di spettacoli ed eventi, e artisti professionisti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla gestione ex ENPALS (per gli artisti professionisti) e comprovata esperienza nel settore di riferimento. Le proposte potranno riguardare uno o più tra gli ambiti, anche in forma di “pacchetto-evento”, per la durata minima prevista di 1.5 ore, dalla musica leggera, pop, rock, rap, blues, jazz ed elettronica; alla musica e danza folk, etnica, tradizionale; musica corale e polifonica; musica sinfonica e da camera; danza e balletto; teatro; e altre arti sceniche.

Gli interessati dovranno presentare la documentazione richiesta scaricabile al link e inviare tramite pec a protocollo@pec.comune.messina.it e via mail a natalepmicard@comune.messina.it, indicando nell’oggetto la dicitura: Manifestazione di interesse proposte musicali e di arti sceniche, ME I.3.1.c “Messina, il Natale della Rinascita”, entro le ore 23.59 del 14 novembre 2022.