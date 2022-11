Messina: presentato il progetto “Ri-Generazione Città Giovane”

29 Novembre 2022 19:46

Nel corso di un incontro tenutosi oggi, martedì 29, nell’ex chiesa Buon Pastore sede della Soprintendenza ai Beni Culturali e ambientali è stato presentato il progetto nazionale “Ri-Generazione Città Giovane”. L’iniziativa promossa in città dal Soroptimist club Messina e patrocinata dal Comune di Messina e dal Comando provinciale Carabinieri Messina, rientra nell’ambito dell’Agenda 2030 ONU – obiettivo 11 – “Città e comunità sostenibili”, finalizzata a coinvolgere gli istituti scolastici per dare agli studenti l’opportunità di conoscere e analizzare la propria città, al fine di proporre le loro idee per l’attuazione di interventi a misura proprio delle nuove generazioni. All’incontro ha preso parte l’Assessore Enzo Caruso che ha portato i saluti istituzionali in rappresentanza del Sindaco Federico Basile, in quanto fuori sede. Presenti tra gli altri, il Comandante della Compagnia Carabinieri Messina Centro Marcello Savastano; per la Soprintendenza l’arch. Antonino Spanò; rappresentanti degli ordini professionali Ingegneri e Architetti; delle organizzazioni professionali; e una delegazione di studenti degli istituti Cuppari, Modica, Gravitelli – Pajno, Verona Trento industriale, Verona Trento medie, Salvo d’Acquisto, Minutoli, e Modica. Il progetto è stato illustrato dalla Presidente del Soroptimist club Messina Linda Schipani, che nel corso della call for student ha spiegato gli obiettivi dell’iniziativa promossa quale “occasione questa – ha evidenziato l’ing. Schipani – per coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e gli ITS a delineare ‘la città che vorrei’, attraverso l’attivazione di confronti con le Amministrazioni locali per un dialogo ed il coinvolgimento della cittadinanza nella programmazione e scelte per le città del futuro”.

A seguire, sono intervenuti in qualità di relatori, l’Assessore comunale alla Cultura e al Turismo Caruso ha relazionato in merito a “Modelli educativi per la realizzazione del Bene Comune”, e rivolgendosi agli studenti ha sottolineato la necessità di promuovere azioni rivolte in particolare ai giovani per sensibilizzarli e renderli consapevoli che “il bene comune è realizzabile attraverso comportamenti responsabili, soltanto così – ha spiegato Caruso – si crea il benessere sociale, morale non solo alla propria persona, ma soprattutto al nostro prossimo”. Inoltre, gli interventi di Antonella Guido in rappresentanza del Provveditorato agli Studi di Messina su “Il Ruolo della Scuola oggi”; il Comandante della Compagnia Carabinieri Messina Centro Marcello Savastano ha trattato il tema “Legalità e Rispetto”; Daniela Ruggeri per l’Ordine degli Ingegneri su “L’impegno dell’Ordine degli Ingegneri sul territorio”; Anna Carulli per l’Ordine degli Architetti in merito a “L’Ordine degli Architetti in città”; e infine Carmelo Picciotto Presidente della Confcommercio relativamente al tema “Distretti Urbani del Commercio”. A conclusione dell’incontro, la Presidente del Soroptimist club Messina ha auspicato il proseguimento di un percorso di condivisione con gli enti e gli organismi territoriali cittadini al fine di accelerare il cambiamento verso una città ambientalmente, socialmente ed economicamente più sostenibile nel rispetto delle esigenze delle nuove generazioni”.