Messina: presentato a Palazzo Zanca lo spettacolo teatrale “Core Mio”

21 Novembre 2022 13:35

In vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, stamani l’Assessore alle Politiche Alessandra Calafiore, in sinergia con l’Assessore alle Pari Opportunità Liana Cannata, ha illustrato nel corso di una conferenza stampa l’evento teatrale “Core Mio”. All’incontro ha preso parte, Brunella Macchiarello in rappresentanza della Compagnia delle “Arti Visive”, protagonista dello spettacolo che andrà in scena al Teatro Vittorio Emanuele, venerdì 25, alle ore 21.

“L’Amministrazione comunale in sinergia con l’Ente Teatro di Messina e in collaborazione con la Prefettura – ha spiegato l’Assessore Calafiore – sono la parte attiva per la promozione dello spettacolo al fine di manifestare la nostra solidarietà e il nostro sostegno alle realtà territoriali che si occupano quotidianamente della tutela e dei diritti della donna. L’obiettivo è coinvolgere la cittadinanza e gli istituti scolastici a partecipare e supportare l’importante tematica attraverso la fruizione della rappresentazione tetrale”. A tal fine, il ricavato dello spettacolo sarà devoluto al CEDAV e al CIRS.