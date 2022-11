Messina, calcio dilettantistico: Pippo Fiocco è il nuovo Presidente del Valle del Mela

18 Novembre 2022 13:52

“L’A.S.D. Valle del Mela Calcio, in seguito alle dimissioni del Sig. Agnello Rosario, ma soprattutto dopo una lunga e intensa valutazione da parte di tutto il Direttivo, ha deciso di eleggere a Presidente dell’Associazione il Sig. Fiocco Giuseppe. Fiocco succede al dimissionario Agnello e può vantare senza dubbio diverse esperienze da Dirigente. In particolare, oltre ad aver guidato il Saponara da Presidente per ben 18 anni (sfiorando a più riprese il salto nel campionato di Promozione), ha ricoperto diversi incarichi anche per la Federazione Italiana Giuoco Calcio quale collaboratore zonale per l’LND e quello di fiduciario per il calcio a 5 Femminile per la Provincia di Messina”. Così in una nota ufficiale la società dilettantistica messinese, che annuncia il nuovo Presidente.

“Sono felice di questo nuovo incarico – ha detto – e ringrazio il Presidente uscente Agnello, ma allo stesso tempo sono amareggiato per i motivi che hanno portato il mio predecessore a questa dolorosa decisione. Cercherò di risolvere il prima possibile la questione legata all’agibilità delle tribune, sperando in un positivo riscontro dall’attuale Amministrazione”. Nelle prossime settimane attraverso una conferenza stampa, verrà presentato il nuovo Direttivo, dove verranno annunciati nuovi ingressi che daranno nuova linfa e solidità finanziaria al progetto della Società.