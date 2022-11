Messina: Palazzo Zanca illuminato di arancione contro la violenza sulle donne

25 Novembre 2022 19:09

L’Amministrazione comunale ha aderito a “Orange the World” la campagna Unesco, promossa in città dal Soroptimist Club Messina, illuminando Palazzo Zanca di arancione. L’iniziativa che prende il via oggi 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne si concluderà il 10 dicembre per l’anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani. “Questo gesto simbolico – ha evidenziato il Sindaco Federico Basile – rappresenta un’occasione di riflessione sul drammatico fenomeno della violenza sulle donne e per evidenziare l’impegno dell’Amministrazione comunale a promuovere azioni di sensibilizzazione necessarie a veicolare il messaggio di una società basata sul rispetto della donna e più in generale per il prossimo”.

Il Sindaco nell’accogliere poi, l’invito della federazione FIDAPA, si è soffermato sulla scalinata del Palazzo municipale, presente anche l’Assessora alle Pari Opportunità Liana Cannata, con una delegazione di rappresentanti della Federazione per un momento di raccoglimento in ricordo di tutte le donne vittime di violenza.