Messina: al Palacultura la riunione annuale di riesame della Commissione europea

8 Novembre 2022 13:11

La città di Messina sempre più al centro dell’Europa: al Palacultura la riunione annuale di riesame della Commissione europea

Alla presenza del Sindaco Federico Basile si è tenuta stamani, nella Sala Palumbo del Palacultura di Messina, la riunione annuale di riesame tra la Commissione europea e gli Stati membri interessati all’attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei. Il Sindaco Basile nel porgere i saluti istituzionali ai presenti ed ai rappresentanti dei Dipartimenti degli uffici comunitari in collegamento da Bruxelles ha evidenziato “Siamo orgogliosi della scelta della Commissione per avere designato la Città di Messina sede per ospitare l’importante congresso finalizzato all’esame dei risultati dei vari programmi operativi messi in campo dalle amministrazioni locali. Un’importante occasione di confronto tra tecnici ed esperti per fare il punto sullo stato dei negoziati e dei relativi indirizzi strategici”, ha concluso Basile.