Messina: all’Ospedale Piemonte una mostra fotografica dell’artista Rosa Sorrenti

29 Novembre 2022 16:31

L’IRCCS Bonino Pulejo di Messina inaugurerà venerdì 2 dicembre, alle ore 11, nell’ingresso principale dell’Ospedale Piemonte,

una mostra fotografica che resterà aperta fino al 6 gennaio, curata dal Prof. Francesco Mento, dal titolo: “ The freedom of beaty”

dell’artista messinese Rosa Sorrenti. Ispirata dall’esempio di forza di Masha Amini, arrestata ed uccisa in Iran per aver lasciati

scoperti i capelli, la manifestazione vuol essere un tributo al coraggio di tutte le donne, ai loro silenzi, al loro essere grandi anche

quando sembrano piccole, alla loro capacità di cadere e rialzarsi. Il direttore generale, dell’IRCCS, Dr. Vincenzo Barone, il

Direttore Scientifico Prof Angelo Quartarone ed il Direttore Sanitario, Dr. Giuseppe Rao renderanno protagoniste le donne,

presentando l’evento e facendosi promotori di un dialogo costruttivo per educare al rispetto ed alla parità. Nata da un’idea della

Dott.ssa Avv.Maria Felicita Crupi, direttore amministrativo dell’IRCCS e grazie anche alla collaborazione della dott.ssa Carmela

Rifici, direttore dell’UOC di Neuroriabilitazione e presidente del Comitato Unico di Garanzia aziendale e della Dr.ssa Lorenza

Mazzeo medico rianimatore, referente del coordinamento locale per il procurement degli organi e tessuti, la mostra, come

dichiarato dalla stessa dott.ssa Crupi, oltre che a tutte le donne, è dedicata : “…..alle nostre operatrici sanitarie che ogni giorno

esprimono la loro bellezza nelle corsie dell’ospedale”.

Prosegue il percorso dell’IRCCS, già intrapreso da tempo, affinché l’ospedale sia luogo di cura che mette contemporaneamente

al centro la persona nella sua dimensione umana e sociale, e la finalità di iniziative come questa è che il paziente possa trovare,

anche all’interno dell’Ospedale un occasione di riflessione, perché anche questa è terapia.