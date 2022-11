Grande festa a Messina per nonna Rosa che compie 107 anni

5 Novembre 2022 12:45

Messina, gli auguri dell’Amministrazione comunale ad una cittadina ultracentenaria

ll Sindaco Federico Basile ha formulato gli auguri alla signora Rosa Calogero consegnando una targa alla Consigliera comunale Antonella Feminò, per donarla alla nonnina ultracentenaria della sua comunità di residenza, a Salice, che oggi compie 107 anni. Il Sindaco non si è recato di persona nel rispetto della volontà dei familiari di salvaguardare la salute dell’anziana limitando i contatti al fine di non esporla a rischi per la sua salute.

Rosa, mamma di due figli ai quali ha trasmesso sani valori e principi di responsabilità, nel corso della sua esistenza si è sempre impegnata amorevolmente sia all’interno della famiglia contribuendo da giovane a crescere i tre fratelli più piccoli ai quali non ha fatto mancare i suoi preziosi consigli anche da adulti. Rimasta vedova nel 1986, attorniata sempre dagli affetti più cari, i figli, i nipoti e parenti, ha continuato la sua vita con autonomia, lucidità ed intraprendenza tanto che sino all’età di 102 anni ha realizzato ancora lavori all’uncinetto.

L’anziana, da buona credente, ogni sera recita le preghiere e canta melodie religiose. Se nel passato la signora Rosa con la sua tenacia ha superato i due conflitti mondiali, oggi è testimone di avere superato un’altra battaglia, quella contro il Covid.