Messina-Monterosi all’ora di pranzo: prezzi ridotti e agevolazioni per il match del San Filippo

3 Novembre 2022 20:35

“A pranzo con il Messina”: agevolazioni per scuole calcio e settori giovanili e prezzi ridotti in occasione della partita contro il Monterosi

“A pranzo con il Messina” è l’iniziativa che la società ha deciso di lanciare in occasione della partita contro il Monterosi in programma domenica prossima allo stadio Franco Scoglio con inizio alle ore 12. Sarà la prima gara che si giocherà nel nuovo orario e la società giallorossa intende proseguire il progetto di coinvolgimento dei tifosi, delle famiglie e delle nuove generazioni attraverso la riproposizione delle tariffe dedicate a tutte le scuole calcio e settori giovanili che potranno richiedere l’ingresso allo stadio Franco Scoglio a prezzo agevolato: un euro per ogni atleta tesserato sino ai 15 anni compiuti, cinque euro per ogni genitore e/o il tecnico che lo accompagnerà. L’adesione all’iniziativa e l’elenco dei nominativi partecipanti su documento word (con nome, cognome, luogo e data di nascita) dovrà essere inviato dalle rispettive società entro sabato 5 novembre alle 12 alla mail iniziativespeciali@acrmessina1900.it.

Le tariffe

Restano valide le altre tariffe previste già nella prevendita della gara:

Curva Sud: € 10, più diritti di prevendita;

€ 10, più diritti di prevendita; Tribuna Centrale A : € 20, più diritti di prevendita;

: € 20, più diritti di prevendita; Settore ospiti: € 10, più diritti di prevendita.

Ingresso gratuito per i bambini sino ai 6 anni (nati negli anni dal 2016 in poi). Per quanto riguarda le tariffe a prezzo ridotto esclusivamente per la curva, invece:

Dai 7 ai 15 anni (nati negli anni dal 2008 al 2015): € 5 (per chi non è inserito in altre

iniziative promozionali) più diritti di prevendita;

(nati negli anni dal 2008 al 2015): € 5 (per chi non è inserito in altre iniziative promozionali) più diritti di prevendita; Donne e over 65 (dal 1957 in giù) in curva: € 7 più diritti di prevendita;

La società comunica che, in attesa del completamento dei lavori di adeguamento, resterà chiuso il settore di Tribuna B e gli abbonati potranno accedere in Tribuna A. I biglietti si possono acquistare online sul sito di postoriservato.it e in tutti i punti vendita PostoRiservato reperibili al link: https://www.postoriservato.it/punti-vendita-it.html

La Lega Pro, con Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, sbarcano a Messina per raccontare agli studenti dell’ Istituto Superiore “G. Minutoli” come cambiano gli stili di vita

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli descriverà come, con i Club, intende rispondere alla crisi energetica in atto, cercando così di ridurre i costi legati all’energia elettrica degli impianti. Durante un confronto in aula si parlerà insieme di quali sono i cambiamenti da adottare per adeguare i comportamenti e le abitudini alla crisi energetica e climatica che stiamo vivendo, con esperienze concrete delle Società e report delle pratiche green messe in campo per una migliore sostenibilità.

Nel contempo, Coldiretti e Fondazione Campagna Amica racconteranno agli studenti i danni che il cibo sintetico procura all’ambiente e all’uomo, promuovendo la raccolta firme ‘’No al cibo sintetico”. Tale raccolta, come già successo a Sassari in occasione del derby con l’Olbia, continuerà il giorno seguente allo stadio “Franco Scoglio” in occasione di Messina-Monterosi, con i tifosi che potranno firmare e supportare l’iniziativa e proseguirà poi negli stadi della Lega Pro.

All’incontro con gli studenti dell’istituto “G.Minutoli” parteciperanno: Pietro Giovanni La Tona (Dirigente scolastico Istituto Superiore G.Minutoli) , Federico Basile (Sindaco del Comune di Messina), Stellario Vadalà (Dirigente Ufficio Scolastico di Messina), Massimo Finocchiaro (Assessore allo Sport del Comune di Messina), Francesco Ghirelli (Presidente Lega Pro), Fabrizio Lucchesi (Direttore Generale Monterosi Tuscia FC), Matteo Sciotto (Sindaco del Comune di Santa Lucia del Mela, Onorevole alla Regione Sicilia e Vice Presidente ACR Messina), Pietro Sciotto (Presidente ACR Messina), Carmelo Tarantino (Coldiretti Sicilia, Condirettore Federazione provinciale Messina) e Lucia Traina (Coordinatrice Sicilia Fondazione Campagna Amica).