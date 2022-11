Messina-Monterosi, i convocati di Auteri

5 Novembre 2022 17:35

Messina-Monterosi Tuscia, sono 21 i giallorossi convocati: i calciatori scelti da Auteri

In occasione della 12ª giornata di campionato di Serie C Girone C, l’allenatore Gaetano Auteri ha convocato 21 calciatori per la gara che vedrà il Messina affrontare il Monterosi Tuscia allo stadio “Franco Scoglio” con inizio alle 12. Il match del San Filippo, lo ricordiamo, è il primo in terza serie a giocarsi alle ore 12 dopo la scelta della Lega Pro di anticipare il match al mattino per combattere il caro-energia. Di seguito la lista completa dei convocati con i numeri di maglia: