Messina, limitazioni al traffico dal 24 al 29 novembre: le cause e le zone interessate

Limitazioni alla viabilità nei prossimi giorni a Messina. Nell’ambito dei lavori di riqualificazione di Villa Dante, per permettere l’ingresso dei mezzi d’opera all’interno della stessa Villa Dante, sono previste limitazioni viarie. Pertanto, da domani, giovedì 24, sino al 31/07/2023, vigerà il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nello spazio antistante l’accesso sud di Villa Dante (lato via San Cosimo).

Limitazioni previste anche per l’interruzione dell’erogazione idrica per i lavori di sostituzione di un tratto di condotta in zona Piazza D’Armi. Per consentire il carico e/o lo stazionamento delle autobotti in occasione dei disagi dovuti all’interruzione dell’erogazione idrica per i lavori di sostituzione di un tratto di condotta da 600 mm in galleria a Piazza D’Armi, sono previste limitazioni viarie.

Pertanto, da venerdì 25 a martedì 29 novembre, vigerà il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati dei seguenti tratti di strada: via Torrente Badiazza, tra la via Denaro e l’ingresso carrabile della sede AMAM; viale Annunziata, dalla piazza Martines per un tratto di circa 30 metri e all’incrocio con le vie Ciaramita e Agostino; via Savanarola, tra i numeri civici 10 e 2 di via Onofrio Gabriele; via Torrente Trapani, di fronte residence Sirio; viale Principe Umberto, dall’incrocio con la via Michele Amari fino alla fermata dell’autobus; via Comunale San Corrado, all’incrocio con via Pietro Castelli; Piazza Marotta, in prossimità dell’incrocio tra le vie Torrente Curcuraci-Guardia e Sacerdote Lembo; Faro Superiore S.P. 49, all’incrocio con via Annibale Maria di Francia; Castanea Parcheggio su S.P.50, antistante la scuola Luigi Capuana; S.S.113 dir. km. 11,00, all’incrocio con via Nuova; via Consolare Pompea, all’incrocio con via Lago Grande; e Piazza San Giorgio, di fronte Ufficio Postale (Massa San Giorgio).